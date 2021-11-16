الخدمة المدنية ينهي دراسة عبء العمل في وزارة الأشغال

الوكيل الاخباري - أنهى ديوان الخدمة المدنية، دراسة تحليل عبء العمل في وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع الوزارة وبدعم من جميع شركاء ديوان الخدمة واللجان المعنية في السلطة التشريعية.



وقال رئيس الديوان سامح الناصر في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، إن الدراسة تأتي تطبيقاً لمفاهيم ومنهجيات إدارية حديثة تضمنها نظام الخدمة المدنية لسنة 2020، والتي من شأنها تعزيز عملية التطوير والاصلاح الاداري التي أكد عليها جلالة الملك عبدالله الثاني، وآخرها خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر يوم أمس.



وأشار إلى أن الدراسة جرى رفعها الى وزارة الأشغال للاطلاع عليها ووضع برامج للتعامل مع مخرجاتها من حيث إدارة الفائض والنقص في الوظائف المختلفة، كما جرى تزويد مجلسي الوزراء والخدمة المدنية بنسخ منها. وبين الناصر أن الديوان أطلق منهجية "دراسة عبء العمل في دوائر الخدمة المدنية" في شهر آب من العام الماضي، وذلك من خلال خبراء ومختصين في هذا المجال بالاستناد إلى أبرز الممارسات والتجارب العالمية.

اضافة اعلان