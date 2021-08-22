الخدمة المدنية: 50% من التسجيل للجامعات يكون لمهن تعليمية وتربوية

الوكيل الإخباري-

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قال رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، إن "50% من عمليات التسجيل في المستوى الجامعي تكون للمهن التعليمية والتربوية منذ عام 2008 وحتى العام الحالي"، موضحا أن "لدى الأردن كفاية في هذه التخصصات لسنوات طويلة".وأضاف، أن ديوان الخدمة المدنية ينظر في عمليات التعامل مع التخصصات، بواقعية إلى ما يحتاجه القطاع الخاص، ويبتعد عن التعاملات التقليدية منذ سنوات والتي أدت إلى هدر طاقات الشباب وانعكست على مخزون الوظائف"."إذا استمرينا في التعاملات التقليدية ستكون الأعداد ضخمة، والتي تبلغ نحو 425 ألفا"، بحسب الناصر، موضحا أن "الدبلوم التقني بأنواعه هو ما يحتاجه سوق العمل وخصوصا القطاع الخاص، والتخصصات التقنية مطلوبة محليا وإقليميا ودوليا، وهي مهن تفرض نفسها مستقبلا".وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دعت الطلبة الناجحين للدخول إلى البوابة الإلكترونية "اختر تخصصك"، والتي تتضمن خطة توجيهية وإرشادية للطلبة لإطلاعهم على التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة والمشبعة في سوق العمل المحلي والإقليمي وتوفير العديد من المعلومات والبيانات بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة مثل ديوان الخدمة المدنية، وزارة العمل، الجامعات الأردنية، المركز الوطني للموارد البشرية، هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها.وتتضمن البوابة المعلومات الخاصة بالجامعات وكليات المجتمع، وأهمية التعليم التقني، ومعلومات عن الطلبات في ديوان الخدمة المدنية، والتي تساعد الطالب في اتخاذ القرار واختيار تخصص المستقبل، كما تحتوي البوابة على فيلم قصير يوضح المراحل التي يمر بها الطالب عند اختيار التخصص وما هي الصعاب التي تواجهه وكيف يمكن أن يتغلب عليها، إضافةً إلى تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية والخاصة الحاصلة على اعتمادات إقليمية وعالمية.ويعرف ديوان الخدمة التخصصات المطلوبة بأنها التي كانت نسبة التعيين بين المتقدمين فيها من جيدة إلى عالية، والتخصصات المشبعة هي التي توصف نسبة التعيين بين المتقدمين فيها بأنها من ضعيفة إلى متوسطة، فيما عرف التخصصات الراكدة بأنها التي لم تطلب نهائيا، أو ينذر الطلب عليها، وتقل نسبة التعيين بين المتقدمين عليها عن 1%.