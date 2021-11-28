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الأحد، 28-11-2021 02:33 م

الخدمة المدنية : 83 % نسبة الرضا عن خدمات الديوان

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر أهمية إجراء الدراسات للاستفادة منها في تقييم واقع العمل وتطويره من خلال قراءة وتحليل مخرجاتها نظرا لما توفره من معلومات وتغذية راجعة تساعد متخذي القرار في إجراء التحسين والتطوير على الأداء العام.

جاء ذلك خلال اجتماع اليوم الأحد عرضت خلاله لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة لنتائج دراسات رضا متلقي الخدمة وأهم المقترحات والتوصيات التي خرجت بها.

وعرض رئيس قسم الدراسات أمجد نمورة خلال الاجتماع، لأبرز النتائج والتوصيات التي خلصت إلى أن نسبة رضا موظفي وحدات الموارد البشرية في دوائر الخدمة المدنية عن الخدمات التي قدمها الديوان خلال العام 2020 بلغت نحو 83 بالمئة. 

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