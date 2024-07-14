الخدمة والإدارة العامة تطلق برنامج الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية

الوكيل الإخباري - أطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم الأحد، برنامجا تدريبيا بعنوان "الإدارة الاستراتيجية للموارد البشرية" بهدف رفع قدرات مدراء الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية في القطاع العام.

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وأكد المدير التنفيذي للدعم الفني والاستشاري في الهيئة ياسر النسور، في حفل الإطلاق، أهمية البرنامج في ظل التحول الجذري في إدارة منظومة الموارد البشرية في القطاع العام المرتكزة على التخطيط الاستباقي لاحتياجات الموارد البشرية واستشراف مستقبل الوظائف والمهارات وبما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام.



وأشار إلى أهمية تلبية عمليات التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية لمتطلبات الخطط الاستراتيجية للدوائر الحكومية والخطط الوطنية والقطاعية ونتائج دارسات عبء العمل وقياس الإنتاجية بما يحقق الجاهزية للمستقبل بفعالية وكفاءة.



يشار أن البرنامج يأتي ضمن مشروع بناء القدرات وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في القطاع العام، الذي أطلقته الهيئة بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.



ويهدف البرنامج إلى تحقيق أولويات خارطة تحديث القطاع العام لعام 2024 لتمكين وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي في الدوائر الحكومية بما يضمن تحسين السياسات والمعايير المتعلقة بتحديث القطاع العام.