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السبت، 08-06-2024 06:28 م

الخدمة والإدارة العامة تنظم خلوة لاستراتيجية الهيئة 2024-2027

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الوكيل الإخباري - نظمت هيئة الخدمة والإدارة العامة، اليوم السبت، خلوة استراتيجية بالتعاون مع التعاون الدولي الألماني، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور المدراء التنفيذيين للهيئة والإدارات المعنية.

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جاء ذلك في إطار مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner)، الذي يشرف على تنفيذ استراتيجية الهيئة للأعوام 2024-2027، بهدف تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، والتركيز على منهجية الحوكمة الجيدة، ودعم محاور الموارد البشرية، والخدمات الحكومية، والإجراءات الرقمية، ورسم السياسات، وصنع القرار، والثقافة المؤسسية.

 




 

 


 

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