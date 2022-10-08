الخرابشة: إضاءة 300 منزل الشهر الماضي بكلفة 854 ألف دينار من فلس الريف

الوكيل الإخباري

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- أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من ايصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكات الاعتيادية لشهر أيلول الماضي وعددها حوالي 300 منزل وموقع بكلفة اجمالية تبلغ 854 الف دينار.وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي اليوم السبت، إن اللجنة أقرت مجموعة مشاريع ومواقع سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وانشطة اقتصادية بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.من جانبه عرض مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايدة تفاصيل القرارات وقال انها تشمل تجمعات سكانية تتكون من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة اجمالية للمشروع بلغت 424.6 الف دينار.كما تشمل تجمعات سكانية تتكون من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بحد أدني وبلغت كلفة المشروع 220.2 الف دينار كما شملت المنازل الانفرادية الواقعة خارج حدود التنظيم التي تستفيد من شبكات قائمة بكلفة اجمالية بلغت 54.4 الف دينار.ووفق المهندس السعايدة شملت القائمة التي اقرتها اللجنة العليا شريحة منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء وبكفة اجمالية تبلغ 8.7 آلاف دينار وقد جاء هذا البند لدعم الأسر العفيفة من ذوي الدخل المحدود.كما شملت قائمة دعم فلس الريف شريحة المشاريع المتضمنة مزارع دواجن وابقار واغنام واسماك ضمن مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج التنظيم حيث بلغت قيمة الاجمالية للمشاريع المنفذة على حساب فلس الريف 23.8 الف دينار، وذلك ايماناً بدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع انتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات.كما شملت القائمة وفق المهندس السعايدة مزارع فيها آبار ارتوازية وتقع خارج التنظيم حيث بلغت الكلفة الاجمالية 48 ألف دينار وذلك لدعم المزارعين والنهوض بالزراعة والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.وتشمل الفئات الموافق عليها انارة الطرق المؤدية الى المقابر بكلفة بلغت 34.7 ألف دينار، وذلك للتسهيل على المواطنين دفن موتاهم خلال فترة الليل.وكانت اللجنة العليا لفلس الريف قد اجرت تعديلات على الاسس المعتمدة لفلس الريف اقرها مجلس الوزراء أخيرا وتم بموجبها توسيع الشرائح المستفيدة من فلس الريف والاتجاه الى دعم قطاعات جديدة وزيادة اعداد المستفيدين وتخفيف تكاليف ايصال التيار الكهربائي لمواقعهم ومنازلهم.كما تم بموجب التعديلات اضافة شريحة المشاريع الإنتاجية والصناعية والاستثمارية الواقعة في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم للاسس المعتمدة لفلس الريف من خلال دعم هذه المشاريع في مناطق جيوب الفقر شريطة ان توفر هذه المشاريع فرص عمل للاردنيين من سكان منطقة المشروع ودعم المجتمع المحلي.