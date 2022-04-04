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الإثنين، 04-04-2022 02:13 م

الخرابشة: اسباب انقطاع الكهرباء خلال المنخفض امام الحكومة خلال اسبوع

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح خرابشة، إنه لم يتم حتى الآن إقرار الصيغة النهائية لتقرير التحقيق بانقطاع الكهرباء خلال المنخفض الجوي.

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واشار الخرابشة، اليوم الاثنين، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، إلى أن مسودة التقرير الاولى تحتوي على عدد من التوصيات، واخذت اللجنة وقتاً اضافياً لتوضيح الأسباب والبدائل. 


ونوه إلى أنه من المتوقع أن يُرفع التقرير بالصيغة النهائية خلال اسبوع إلى مجلس الوزراء. 


وأضاف أنه يتم الآن اعداد دراسة لحالة شبكات الكهرباء التي تغطيها شركات التوزيع في المحافظات. 

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