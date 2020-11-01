الخرابشة: الأردن أصبح وضعه الوبائي بمستوى دول أوروبا

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان





قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، الدكتور سعد الخرابشة، الاحد، إنّ "الوضع الوبائي وفقا لعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد، في أعلى المستويات"وأضاف الخرابشة، لـ "المملكة"، إنّ "الأردن أصبح وضعه الوبائي بمستوى دول أوروبا".وأشار إلى أن اتخاذ الإجراءات الحكومة الأخيرة تعتبر بالحد الإدنى حتى لا تتجه إلى قرارات صارمة أكثر"."وضع الأردن الوبائي ما زال (مقبولا) من حيث الطاقة الاستيعابية في المستشفيات، وهناك تحدٍ كبير يواجه أعداد الأسرة في المستشفيات لأن عدد الإصابات مرتفع"، وفق الخرابشة.وبين الخرابشة، أن "النظام الصحي بكافة مكوناته بدأ يعمل على زيادة الجاهزية من خلال زيادة المستشفيات الميدانية وزيادة الأسرة وتدريب الأطباء وتعيين كوادر صحية وهي إجراءات تسهم بمساعدة القطاع الطبي".ودعا، الجميع إلى الإلتزام بإجراءات السلامة العامة.