السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

مطالبة بقبول جميع الطلبة بالمنح والقروض

شاهد : تساقط الأمطار في المملكة - فيديو

في غضون 5 دقائق قوات كييف تستهدف مدينة دونيتسك بـ 15 قذيفة

فنلندا تعد الحزمة الـ 12 من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

نقابة الصحفيين تدين انتهاكات الاحتلال المستمرة بالمسجد الأقصى

مع ارتفاع الذهب عالمياً.. هل يكون الألماس بديلا للاستثمار ؟

مطالب بتحسين عجلة التنمية السياحية في عجلون

ميليشيا الحوثي تنقل محكومين بالإعدام وتمنع التواصل معهم

الخرابشة: التحديث مستمر لمواكبة أي مستجدات تطرأ على قطاع المشتقات النفطية

روسيا..العثور على قذيفة مدفع مستديرة تعود لحرب 1812 مع جيش نابوليون

السبت، 07-01-2023 03:27 م

الخرابشة: التحديث مستمر لمواكبة أي مستجدات تطرأ على قطاع المشتقات النفطية

324417563_557658749589349_332151627357673829_n


الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت ضرورة توفير مخزون كاف من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال خاصة خلال فصل الشتاء.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للوزير الخرابشة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس زياد السعايدة وأعضاء مجلس المفوضين لمحطة تعبئة غاز عمان في منطقة ابو علندا للاطلاع على استعدادات المحطة ومراكز التعبئة لضمان توفر المخزون الكافي لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز.


واكد الخرابشة أهمية الإبقاء على التشريعات في حالة تحديث مستمر من أجل مواكبة أي مستجدات تطرأ على قطاع المشتقات النفطية مشددا على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية خلال فصل الشتاء لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف الظروف الجوية.


من جانبه دعا رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة الجهات العاملة في القطاع لتكثيف الجهود والتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد الخدمة والاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي انقطاعات قد تحدث ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.


وأكد أن الهيئة ستتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة وستواصل تنفيذ جولات دورية وفجائية، تشمل جميع محطات المحروقات في المملكة.


وقال السعايدة إن الهيئة تتابع التزام الجهات العاملة في القطاع بشروط الرخص الممنوحة لها وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع زيادة محتملة في الطلب على المشتقات النفطية جراء الظروف الجوية الراهنة مؤكدا استمرار الهيئة بالحملة الرقابية التي انطلقت بداية العام الحالي وتشمل قطاع المشتقات النفطية والغاز ومحطات المحروقات ومستودعات الغاز وقطاع الطاقة الكهربائية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
d859a661-d18e-4855-81da-7f00ca264f1d-2 (1)

المستشفى الميداني الأردني غزة 73 يوزع مساعدات غذائية على أهالي القطاع

420221615050388065861

نقابة الصحفيين تدين انتهاكات الاحتلال المستمرة بالمسجد الأقصى

e5d92d57e3e5b602fdbc1f2955ed10d9

مطالب بتحسين عجلة التنمية السياحية في عجلون

5f57763a055c2

الشمالي: التعليم المهني سيخفف عبء البطالة

63b95c79ea07b

ضريبة الدخل : الانضمام لنظام الفوترة يحقق مزايا وإيجابيات لمستخدميه

ac3a9cb7-5g-1

إنتاج: الأردنّ تفوق في 2022 بإدخال الجيل الخامس

أخبار متعلقة
320795830_936638451074587_6213378577605677751_n

الأردنيون استهلكوا أكثر من 751 ألف اسطوانة غاز في 3 أيام

120232144332361123830

بيع الكاز في محطات المحروقات بالسعر الجديد اعتباراً من اليوم

6

محافظ إربد يؤكد أهمية إدامة الجاهزية تحسباً من أضرار السيول بالأغوار الشمالية

main_image63b2ea8dbd22b

الطاقة: تجميد ضريبة الكاز سيستمر حتى نهاية آذار المقبل

4-

بعد توجيه جلالة الملك.. كم سينخفض سعر تنكة الكاز ؟

12202227111918439301380

المملكة تُسجل أمس أعلى حمل كهربائي على الشبكة منذ بداية الشتاء