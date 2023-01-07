الخرابشة: التحديث مستمر لمواكبة أي مستجدات تطرأ على قطاع المشتقات النفطية

الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت ضرورة توفير مخزون كاف من المشتقات النفطية والغاز البترولي المسال خاصة خلال فصل الشتاء.

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جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للوزير الخرابشة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة المهندس زياد السعايدة وأعضاء مجلس المفوضين لمحطة تعبئة غاز عمان في منطقة ابو علندا للاطلاع على استعدادات المحطة ومراكز التعبئة لضمان توفر المخزون الكافي لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز.



واكد الخرابشة أهمية الإبقاء على التشريعات في حالة تحديث مستمر من أجل مواكبة أي مستجدات تطرأ على قطاع المشتقات النفطية مشددا على ضرورة تعاون جميع الجهات المعنية خلال فصل الشتاء لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم في مختلف الظروف الجوية.



من جانبه دعا رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة الجهات العاملة في القطاع لتكثيف الجهود والتحقق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تزويد الخدمة والاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي انقطاعات قد تحدث ومعالجتها بأسرع وقت ممكن.



وأكد أن الهيئة ستتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات المعتمدة وستواصل تنفيذ جولات دورية وفجائية، تشمل جميع محطات المحروقات في المملكة.



وقال السعايدة إن الهيئة تتابع التزام الجهات العاملة في القطاع بشروط الرخص الممنوحة لها وتطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع زيادة محتملة في الطلب على المشتقات النفطية جراء الظروف الجوية الراهنة مؤكدا استمرار الهيئة بالحملة الرقابية التي انطلقت بداية العام الحالي وتشمل قطاع المشتقات النفطية والغاز ومحطات المحروقات ومستودعات الغاز وقطاع الطاقة الكهربائية.



