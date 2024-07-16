الخرابشة: الدرع العربي النوبي مصدر مهم للصناعات التحويلية التعدينية في المنطقة

الوكيل الاخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الثلاثاء، أهمية الدرع العربي النوبي كمصدر للعناصر المستخدمة في الصناعات التحويلية في قطاع التعدين على مستوى المنطقة.

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جاء ذلك خلال مشاركته بالجلسة الحوارية الأولى بعنوان " أهمية موقع الدرع العربي النوبي كهدف استكشافي لقطاع التعدين في المستقبل" ضمن فعاليات مؤتمر مصر للتعدين 2024 EMF في نسخته الثالثة بالقاهرة.



وبحسب بيان للوزارة قدم الوزير ملخصاً عن دور الدرع العربي النوبي، الذي تتكشف أجزاء من صخوره في جنوب الأردن، وفي الجزء الشرقي من جمهورية مصر العربية، والجزء الغربي من المملكة العربية السعودية.