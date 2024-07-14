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الأحد، 14-07-2024 01:55 م

الخرابشة: العمل جار على تجديد مذكرة تفاهم استيراد النفط الخام من الجانب العراقي

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 الوكيل الاخباري - صرح وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، أن واردات المملكة الأردنية الهاشمية من النفط العراقي بلغت خلال الفترة من 4/5/2023 ولغاية 30/6/2024 حوالي (5) مليون برميل محملة من موقع مستودع كركوك الحديث في العراق إلى موقع مصفاة البترول الأردنية / الزرقاء، وبواسطة صهاريج عراقية وأردنية. 

وبين الخرابشة أن عملية استيراد النفط الخام العراقي تأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم لتجهيز النفط الخام الموقعة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية العراق بتاريخ 4/5/2023، وبموجبها يقوم الجانب الأردني بشراء النفط الخام العراقي (نفط خام كركوك) على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولار للبرميل الواحد لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، وذلك لتلبية (7%) من احتياجات المملكة من النفط الخام.

وأشار الخرابشة إلى أنه تم اجراء مباحثات مع الجانب العراقي لزيادة كميات النفط العراقي للأردن و التوصل إلى توافق مشترك بين الجانبين لزيادة كميات النفط الخام العراقي، حيث وافق مجلس الوزراء العراقي على زيادة كميات النفط الخام العراقي التي يتم تصديرها للأردن من (10) ألف برميل/ يومياً لتصبح (15) ألف برميل يومياً وذلك من بداية شهر آب/2023، وبنفس الشروط التعاقدية الواردة في مذكرة التفاهم، وتم اتخاذ كافة الترتيبات الفنية واللوجستية اللازمة لنقل هذه الكميات من موقع تحميل النفط في العراق مستودع كركوك الحديث إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء، وبذلك ارتفعت الكمية الشهرية المصدرة من النفط الخام العراقي للأردن إلى حوالي (450) الف برميل شهرياً، بدلاً من (300) الف برميل شهرياً، والتي تشكل حوالي  (10%) من احتياجات المملكة من النفط الخام.

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