الخرابشة: المرحلة الأولى لاستكشاف الفوسفات في الرويشد تقدر كميات الخام بنصف مليار طن

الوكيل الاخباري - قدر وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة كميات الفوسفات في المرحلة الأولى من مشروع استكشاف الخام في منطقة الرويشد شرق المملكة بأكثر من نصف مليار طن متري مناسبة للصناعات التحويلية وبتراكيز بين 25 و36 بالمئة.



جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير الخرابشة اليوم السبت عقب جولة في مشروع استشكاف الفوسفات الذي انطلق في منطقة الريشة في شهر كانون اول الماضي، اطلع خلالها على آخر التطورات في نشاطات الحفر والتنقيب ونتائج التحاليل الكيميائية والسماكات المؤكدة في المشروع.





وقال: النتائج الأولية لمشروع المرحلة الأولى والتي جرت على ارض مساحتها نحو 60 كيلومترا"مؤملة بشكل ممتاز" من حيث السماكات والنوعيات، فقد بلغت السماكات المؤكدة ضمن أعمال الحفر الأولي بين 4 – 10 امتار، وهي من النوعية المتوسطة والممتازة.فيما تراوح تركيز الفوسفات في هذه الطبقات المؤكدة ما بين 25 و 36 % مع إنخفاض عالي لشوائب الحديد والمعادن الطينية بمتوسط اقل من 1ر0 بالمئة مقارنة مع المعايير الدولية التي تقبل الخام في حدود 2ر1 بالمئة.

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