الخرابشة : تثبيت أسعار المحروقات لشهرين بالرغم من الحرب في أوكرانيا

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة صالح الخرابشة، إن أسعار المحروقات محلياً ستبقى قيد التثبيت للشهرين المقبلين رغم الحرب في أوكرانيا.

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وأضاف الخرابشة، ان الاتفاقيات الثنائية التي تزود الأردن بالغاز ساعدتنا خلال أزمة الحرب في أوكرانيا، موضحا أن تثبيت أسعار المحروقات للشهرين المقبلين يخفض إيرادات الحكومة بنحو 30 مليون دينار.



وارتفعت اسعار النفط عالمياً بشكل كبير، اليوم الخميس، و وصل برميل النفط لأكثر من 102 دولار بسبب الصراع الروسي الأوكراني. المملكة

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