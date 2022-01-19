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الأربعاء، 19-01-2022 03:53 م

الخرابشة: توقيع عقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية الأربعاء المقبل

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الوكيل الإخباري - يوقع الأردن ولبنان وسوريا الابعاء المقبل اتفاقية العبور وعقد تزويد لبنان بجزء من إحتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

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واكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أهمية الاتفاقية لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (حفظه الله ورعاه) بالوقوف مع الأخوة اللبنانيين ومساندتهم في تجاوز العقبات التي يواجهونها في قطاع الطاقة.


 وقال ان الاتفاق ينص على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.


 واكد الوزير الخرابشة ان المشروع سيعود بالفائدة على النظام الكهربائي الاردني حيث سيتم تزويد لبنان من شبكات النقل مباشرة مشددا على ان سعر بيع الطاقة الكهربائية للبنان لن يحقق اية خسائر للنظم الكهربائي الأردني حيث لن تدخل كلفة التوزيع في سعر البيع.

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