الخميس 02-12-2021
الوكيل الاخباري

إعلامي ليبي: عشقي للأردن وشعبه ليس من فراغ.. وهذا ما حصل في مطار الملكة علياء

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

السفارة الأمريكية تهدي الأردن سيارة إسعاف

23.8 مليون دقيقة اتصال في الأردن خلال الربع الثالث من 2021

الشبول: الجرعة الثالثة مهمة جداً.. ولا مشكلة في خلطها بالمطاعيم

التربية تشترط مطعوم كورونا لدخول امتحانات التكميلي التوجيهي

"مستقلة الانتخاب" تُعلن آخر موعد لتقديم الاستقالة لغايات الترشح

اتفاقية تعاون لإنتاج مستحضرات دوائية نباتية نوعية

الخميس، 02-12-2021 12:17 م

الخرابشة: فرص استثمارية امام شركات الطاقة المتجددة

d4705836-1cad-4e0b-9c57-25839e358d01


الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس ان امام الشركات الوطنية العاملة في مجال الطاقة المتجددة فرص استثمارية محلية وإقليمية متاحة، تحتاج الى تكثيف الجهود وتشكيل ائتلافات وطنية للاستفادة منها.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء الوزير الخرابشة بعدد من ممثلي شركات ومؤسسات اردنية عاملة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، تناول سبل تعزيز فرص المملكة في مشاريع الطاقة المتجددة المحلية وفي الإقليم واليات الاستفادة من هذه الشركات في مشاريع تخزين الطاقة.


وقال ان انخراط شركات القطاع في ائتلافات وتجمعات من شأنه تعزيز فرص الاستثمار في المشاريع الإقليمية وفتح المزيد من فرص العمل امام الشركات والعاملين في القطاع بما يعزز تنافسية الأردن ويرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة.


وشدد الوزير الخرابشة على ضرورة الحفاظ على الدور الريادي للاردن في مجال الطاقة المتجددة ومواكبة التوجه برفع مساهمتها في خليط الطاقة الكلي الى نحو 50 بالمئة عام 2030 لافتا الى أهمية الربط الكهربائي الأردني –المصري وتوجه الوزارة نحو مشاريع تخزين الطاقة في تعزيز هذا التوجه.


 واكد أهمية الإفادة من المحافل والمعارض الإقليمية للترويج لقطاع الطاقة المتجددة الأردني وعرض التجربة الأردنية في هذه المحافل والترويج للخبرات الأردنية المتاحة في هذا المجال.مشيرا الى ان مشاريع تخزين الطاقة في المملكة تشكل فرصة استثمارية مهمة امام القطاع الخاص الأردني.


 من جانبهم اجمع المشاركون في اللقاء على ان الأردن اكتنز خبرات في مجال الطاقة المتجددة ويحوي بنية تحتية وموقع مميز يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع وطنية وأخرى إقليمية مؤكدين أهمية وضع خارطة طريق وخطة عمل تؤطر التعاون ما بين القطاعين العام والخاص لدعم هذا التوجه.


وقالوا ان في المملكة خبرات وكفاءات هندسية يمكنها الانخراط في مشاريع على مستوى الإقليم وفي مشاريع وطنية في قطاع الطاقة المتجددة لافتين الى اهمية دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تسهيل هذا الدور وتعزيز تنافسيتهم على مستوى الإقليم.


واشادوا بتوجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي ورفع مساهمتها الى نحو 50 بالمئة عام 2030.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Z4xNVatT98sDPTLnax5YtC

شركات الاتصالات تقدم 3 آلاف خط مجاني منذ بداية الجائحة

102019227195053

ضبط شخصين خرقا حرمة مقبرة في الكرك

59a9986bc49b57d753fb8c589c2fbb50

خلو مهرجان الزيتون الوطني من الزيت المغشوش

images

وزير التعليم العالي يوضح تطورات فرز طلبات المنح والقروض الجامعية

8d5ed0b6a9502fa07b61382e5d41091b

إعلامي ليبي: عشقي للأردن وشعبه ليس من فراغ.. وهذا ما حصل في مطار الملكة علياء

202041170262153T

السفارة الأمريكية تهدي الأردن سيارة إسعاف

أخبار متعلقة
اردن فلسطين

237 سلعة صناعية أردنية تصدر إلى فلسطين

112021418215133671859

نسبة الفحوصات الايجابية تتجاوز 5.53% في الاردن اليوم

618670c7926a5

1,876 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

سوق 2

ممثل المواد الغذائية: الغذاء في الأردن آمن وجودته عالية

resize

قطر: الأردن من أوائل الدول التي تنبهت للآثار السلبية لتغير المناخ

gender gap

عماوي: الأردن ثاني أسوأ دولة بالعالم بمجال الفجوة الجندرية