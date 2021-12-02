الخرابشة: فرص استثمارية امام شركات الطاقة المتجددة

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الخميس ان امام الشركات الوطنية العاملة في مجال الطاقة المتجددة فرص استثمارية محلية وإقليمية متاحة، تحتاج الى تكثيف الجهود وتشكيل ائتلافات وطنية للاستفادة منها.

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جاء ذلك خلال لقاء الوزير الخرابشة بعدد من ممثلي شركات ومؤسسات اردنية عاملة في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، تناول سبل تعزيز فرص المملكة في مشاريع الطاقة المتجددة المحلية وفي الإقليم واليات الاستفادة من هذه الشركات في مشاريع تخزين الطاقة.



وقال ان انخراط شركات القطاع في ائتلافات وتجمعات من شأنه تعزيز فرص الاستثمار في المشاريع الإقليمية وفتح المزيد من فرص العمل امام الشركات والعاملين في القطاع بما يعزز تنافسية الأردن ويرفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة.



وشدد الوزير الخرابشة على ضرورة الحفاظ على الدور الريادي للاردن في مجال الطاقة المتجددة ومواكبة التوجه برفع مساهمتها في خليط الطاقة الكلي الى نحو 50 بالمئة عام 2030 لافتا الى أهمية الربط الكهربائي الأردني –المصري وتوجه الوزارة نحو مشاريع تخزين الطاقة في تعزيز هذا التوجه.



واكد أهمية الإفادة من المحافل والمعارض الإقليمية للترويج لقطاع الطاقة المتجددة الأردني وعرض التجربة الأردنية في هذه المحافل والترويج للخبرات الأردنية المتاحة في هذا المجال.مشيرا الى ان مشاريع تخزين الطاقة في المملكة تشكل فرصة استثمارية مهمة امام القطاع الخاص الأردني.



من جانبهم اجمع المشاركون في اللقاء على ان الأردن اكتنز خبرات في مجال الطاقة المتجددة ويحوي بنية تحتية وموقع مميز يمكن الاستفادة منها في تنفيذ مشاريع وطنية وأخرى إقليمية مؤكدين أهمية وضع خارطة طريق وخطة عمل تؤطر التعاون ما بين القطاعين العام والخاص لدعم هذا التوجه.



وقالوا ان في المملكة خبرات وكفاءات هندسية يمكنها الانخراط في مشاريع على مستوى الإقليم وفي مشاريع وطنية في قطاع الطاقة المتجددة لافتين الى اهمية دور وزارة الطاقة والثروة المعدنية في تسهيل هذا الدور وتعزيز تنافسيتهم على مستوى الإقليم.



واشادوا بتوجه وزارة الطاقة والثروة المعدنية لتعزيز مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي ورفع مساهمتها الى نحو 50 بالمئة عام 2030.