الخرابشة: فلس الريف يزود 272 موقعاً ومنزلاً بالكهرباء خلال أيار بكلفة 702 ألف دينار

الوكيل الاخباري - أقرت اللجنة التوجيهية العليا لفلس الريف خلال اجتماع عقد برئاسة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قوائم المنازل والمواقع المستفيدة من إيصال التيار الكهربائي لـ 231 منزلا وموقعا بواسطة الشبكات الاعتيادية بكلفة إجمالية بلغت 655 الف دينار، وبواسطة أنظمة الطاقة الشمسية بكلفة 47 ألف دينار.

اضافة اعلان



وقال الوزير الخرابشة، رئيس اللجنة في تصريح صحفي أن اللجنة أقرت مشاريع ومواقع سيتم ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف وتشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية، وذلك بعد التوسع في هذه الخدمة بموجب تعديلات على أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف.