الخرابشة: قطاع التعدين سيشهد اهتماما في المرحلة المقبلة

الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الثلاثاء أهمية منح قطاع التعدين "حقه" والاهتمام بالقطاع لاستغلال الثروات الطبيعية واستقطاب الاستثمارات بالاستفادة من التطور التكنولوجي الذي يشهده قطاع الاستكشاف والتعدين العالمي.

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وقال خلال زيارة لنقابة الجيولوجيين التقى خلالها نقيب وأعضاء مجلس النقابة، أن الأردن غني بالثروات الطبيعية التي يجب أن تحظى بالاهتمام تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص وللاستفادة منها في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.



وأكد ضرورة التعاون ما بين الوزارة والنقابة وتركيز جهودهما للاستفادة من الثروات الوطنية في إطار التشريعات القائمة.مبديا استعداد الوزارة للتعاون مع النقابة والعمل على تسهيل الإجراءات التي تعزز الاستثمار بقطاع التعدين الأردني والاستفادة من خبرات النقابة في هذا المجال.



وأشاد الوزير الخرابشة بدور نقابة الجيولوجيين في قطاع التعدين الأردني وحماية المهنة ومصالح العاملين فيها.



من جانبه عرض نقيب الجيولوجيين صخر النسور دور الجيولوجيين في إطار الجهود الوطنية ومساهمتهم في بناء قاعدة بيانات لقطاع التعدين معتمدة حاليا من قبل الشركات والجهات المستثمرة في المملكة مؤكدا ضرورة إيجاد كيان خاص بالمصادر الطبيعية في المملكة وزيادة الاهتمام بمادة علوم الأرض وأثرها في تعزيز الوعي بالثروات المعدنية في المملكة واهمية استغلالها لخير الوطن والمواطن.



وعرض النسور دور النقابة في حماية المهنة وجهودها لتعزيز الاستثمار في قطاع التعدين الوطني مستعرضا التحديات التي تواجه العمل النقابي خاصة نقابة الجيولوجيين التي ترعى مصالح 5600 جيولوجي وجيولوجية.

بدورهم أكد أعضاء المجلس أهمية الشراكة بين النقابة والوزارة لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية في المملكة وحمايتها من المد العمراني.

