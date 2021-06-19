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السبت، 19-06-2021 06:13 م

الخرابشة : لا احد يستطيع ان يمنع وقوع الموجة الثالثة بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال الخبير في الوبائيات الوزير الاسبق الدكتور سعد الخرابشة ان الوضع الوبائي بالمملكة مستقر منذ 6 اسابيع وهذا الامر جيد واعتقد ان حصلت موجة ثالثة ستكون نتائجها اقل من الموجة الثانية نظرا لوجود عدة عوامل اهمها زيادة عدد الذين تم تطعيمهم خلال الفترة الماضية والتي وصلت الى2 مليون ونصف مواطن .اضافة اعلان


واضاف الخرابشة في تصريحات صحفية انه لايوجد احد يستطيع يمنع حدوث الموجة الثالثة سيما في ظل فتح القطاعات وعودة التجامعات ولاحقا عودة التعليم الوجاهي الى المدارس والجامعات مشيرا الى ان حدة الموجة لن تكون مثل الموجة السابقة وسيتم استيعابها من قبل القطاع الصحي .

وقال ان احتواء الموجة الثالثة يتوقف على الاقبال على المطاعيم والالتزام بالبروتكولات الصحية ووسائل الوقاية والسلامة العامة . 

 




 

 


 

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