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الإثنين، 20-05-2024 02:34 م

الخرابشة: لا توجد تحديات تواجه المرأة للعمل في قطاع الطاقة بالأردن

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، إنه لا توجد تحديات تواجه عمل المرأة الأردنية في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أن نسبة الخريجات من المهندسات تصل الى 40%، في حين أن مساهمة النساء في القطاع أقل من 14%.اضافة اعلان


وأضاف الخرابشة، خلال افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني للشبكة الإقليمية في مجال الطاقة من أجل المرأة - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (RENEW MENA) الذي شاركت فيه أكثر من أنه 140 سيدة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أنه توجد هوّة كبيرة بين أعداد النساء الخريجات في مجال العلوم والتكنولوجيا مقابل نسب مساهمتهن في العمل بالقطاع، مما يشير إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار إدماج المرأة ودعمها لتصل إلى المناصب القيادية في القطاع، وهو ما يدعم تحقيق أهدافنا في مجال الطاقة النظيفة.

وعوّل الخرابشة على جهوزية المرأة للانخراط في العمل بقطاع الطاقة، مشيراً إلى أن هناك الأهداف الرامية لمضاعفة أعداد النساء المساهمات في قطاع الطاقة، وذلك بزيادة الفرص المتاحة لهن، لا سيما وأن من أبرز أهداف رؤية التحديث الاقتصادي خلق مليون فرصة عمل جديدة.

وثمن أهمية المؤتمر في الخروج بتوصيات تدعم خيارات المرحلة المقبلة، وخاصة في تهيئة الظروف لتمكين المرأة من أن تلعب دورها بشكل أكثر حماسة.

 




 

 


 

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