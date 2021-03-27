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السبت، 27-03-2021 09:21 م

الخرابشة لـ الوكيل : لم نصل لذروة موجة كورونا الحالية وتراجع عدد الاصابات ليس مؤشراً

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة للوكيل الاخباري ان المؤشرات الوبائية التي نراقبها يوميا واسبوعيا لا تشير إلى وصولنا إلى ذروة هذه الموجة من الوباء.

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واضاف الخرابشة ان هنالك تدني بسيط وغير ملموس في نسبة الإيجابية لفحوصات PCR خلال الأسبوع الأخير مقارنة مع الأسبوع الذي سبقه، فالنسبة كانت في الأسبوع الحادي عشر 18.9% وأصبحت 18.7% خلال الأسبوع الثاني عشر المنتهي في 26 أذار وهذا الإنخفاض ضئيل جدا ولا يعول عليه، كما وأن عدد الإصابات تراجعت في الأسبوع رقم 12 الى 332 إصابة عن الاسبوع الذي سبقه وهذا الفارق أيضا ضئيل.


ولفت الخرابشة الى ان الوفيات وهي الأهم و لسوء الحظ ارتفعت من 477 وفاة في الأسبوع ١١ إلى 673 وفاة في الأسبوع 12.


واشار الخرابشة انه من المبكر القول باننا وصلنا إلى ذروة الوباء أو بداية مرحلة الإستقرار.


واضاف انه يرى أننا بحاجة إلى أسبوعين آخرين من الآن لنراقب الوضع وسير المنحنى الوبائي للإصابات والوفيات وعندها يمكن تقييم مدى وصولنا لبداية مرحلة الإستقرار من عدمه.


 




 

 


 

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