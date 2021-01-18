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الإثنين، 18-01-2021 09:34 م

الخرابشة: لم نتجاوز مرحلة الخطر ويجب أن نحافظ على ما نحن عليه

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الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة، إنه لا يوجد قدرة لاي دولة في العالم على تحقيق المناعة المجتمعية حتى بوجود لقاح ضد فيروس كورونا في عامين.
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وأضاف خلال تصريحات لبرنامج نبض البلد، مساء الاثنين، أن الأردن لم يتجاوز مرحلة الخطر ويجب أن نحافظ على ما نحن عليه خشية انتكاسة جديدة.
 
وقال سنصل الى تحقيق نسبة عالية من مناعة مجتمعية ونحقق السيطرة الكاملة على الوباء في غضون المراحل القادمة، إذا قمنا بالتوسع في عملية تطعيم المواطنين.

وتابع حديثه، نتأمل أن نحافظ على المنحنى الوبائي في الأردن بعد فتح القطاعات الاقتصادية من خلال التزام المواطنين بالالتزام باجراءات الوقاية الصحية.

 




 

 


 

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