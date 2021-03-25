الخرابشة : لم نصل ذروة المنحنى الوبائي

الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائيّ الدكتور سعد الخرابشة، إنه نتيجة لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا ، تنتقل المملكة إلى الموجة الرابعة من التفشي المجتمعي .

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وأضاف الخرابشة الخميس، خلال تصريحات تلفزيونية، " أنه لا يوجد مؤشر يثبت أننا وصلنا إلى ذروة المنحنى الوبائي "، مشيراً إلى أنه مع نهاية الشهر الحالي قد نصل إلى الذروة ومن بعدها يبدأ المنحنى بالتراجع .



ولفت أن المملكة قد وصلت إلى أعلى درجات الانتشار المجتمعي .



وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لفيروس كورونا من إجمالي الفحوصات التي تم اجراؤها أمس الأربعاء، قرابة (18.96%) .





