الخميس 25-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

الحكومة : السياحة شريطة تلقي اللقاح

إدارة الأزمات تعلن عن استثناءات الحظر الشامل

انذار 105 منشآت بعمان لمخالفتها الاشتراطات الصحية

إربد: إغلاق مصنع شوكولاتة وإتلاف 3 آلاف لتر تمر هندي

تعليق الدوام بمركز ادارة مياه اليرموك في إربد

الخرابشة : لم نصل ذروة المنحنى الوبائي

الحموري لـ الوكيل : مستوى الاكسجين في المستشفيات الخاصة تحت السيطرة

حجاوي لـ الوكيل : توصيات صارمة ما زالت تُقدم لنا

بلعاوي لـ الوكيل : فئات يجب عليها استشارة الطبيب قبل تلقي لقاح كورونا

الخميس، 25-03-2021 11:52 ص

الخرابشة : لم نصل ذروة المنحنى الوبائي

سعد-الخرابشة
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائيّ الدكتور سعد الخرابشة، إنه نتيجة لزيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا ، تنتقل المملكة إلى الموجة الرابعة من التفشي المجتمعي .

اضافة اعلان

وأضاف الخرابشة الخميس، خلال تصريحات تلفزيونية، " أنه لا يوجد مؤشر يثبت أننا وصلنا إلى ذروة المنحنى الوبائي "، مشيراً إلى أنه مع نهاية الشهر الحالي قد نصل إلى الذروة ومن بعدها يبدأ المنحنى بالتراجع .


ولفت أن المملكة قد وصلت إلى أعلى درجات الانتشار المجتمعي .


وقد بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لفيروس كورونا من إجمالي الفحوصات التي تم اجراؤها أمس الأربعاء، قرابة (18.96%) .



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202111212427950604998

اعلان صادر عن القوات المسلحة الأردنية

وزارة-التربية

التربية لـ الوكيل : لا خصومات من رواتب المعلمين بسبب التعليم عن بُعد

جرش

الحكومة : السياحة شريطة تلقي اللقاح

3202123164212675784116

إدارة الأزمات تعلن عن استثناءات الحظر الشامل

Untitled-1-39

مواطنون لـ الوكيل : لا مبررات لارتفاع اسعار الزيوت النباتية وبعض السلع

3202121132132213060939

انذار 105 منشآت بعمان لمخالفتها الاشتراطات الصحية

أخبار متعلقة
مونبليزير-إيقاف-مدير-نزل-بسبب-عدم-احترامه-توقيت-الخدمات-780x470

ايقاف مواطن لإقامته حفل زفاف خلافا لاوامر الدفاع

محكمة-عمان-الشرعية-القضايا

إغلاق محاكم السلط وصويلح وعمان الشرعية للمنطقة الجنوبية اليوم

1202116201720407349793

أبو هلالة لـ الوكيل : نمر بمرحلة متقدمة من الانتشار المجتمعي لكورونا

وزارة-التنمية-الاجتماعية-أرشيفية-680x430-1

التنمية: تعليق الدوام في مديريتي وادي السير ولواء الشوبك

2202124201749176633536

تعميم هام من رئيس الوزراء يدخل حيز التنفيذ الأحد

مبنى وزارة العمل - (أرشيفية)

بيان صادر عن وزارة العمل