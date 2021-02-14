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الأحد، 14-02-2021 08:35 م

مراقبة الوضع الوبائي حتى نهاية الأسبوع

الخرابشة : لم نوصِ بفرض الحظر الشامل الجمعة

حظر
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائيّ في الأردن الدكتور سعد الخرابشة ، إن الزيادة التي حصلت خلال الفترة الماضية ، على الإصابات بفيروس كورونا " مقلقة " للغاية .

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وبيّن الخرابشة ، الأحد في تصريحات صحافية ، أن تقييم الوضع الوبائي ليوم واحد لا يكفي ، وزاد " لا بد من متابعة الوضع الوبائي الراهن ، حتى نهاية الأسبوع الحالي".

 

وحول إمكانية العودة إلى فرض الحظر التجول الشامل يوم الجمعة ، تابع " لم تبحث لجنة الأوبئة في هذا الشان ولم نوصِ به ، وسنراقب على مدار الثلاثة أيام ، من أجل توصية الحكومة بما هو مناسب ، والإجراء سيكون بحسب رئاسة الوزراء".

 

وأشار الخرابشة ، إلى ان الاجتماع سيبقى منعقدا من أجل اتخاذ القرار المناسب ، وزاد " في حال استمرار ارتفاع الإصابات ، فإن القرار سيكون في حينه ".

 

 


 




 

 


 

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