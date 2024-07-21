الخرابشة: موافقة الحكومة العراقية على تمديد مذكرة تفاهم تجهيز النفط بنفس الشروط التعاقدية

الوكيل الاخباري-

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أعلن وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاحد، استلام الأردن لموافقة مجلس الوزراء العراقي على تمديد مذكرة تفاهم تجهيز النفط الخام بين وزارة النفط في جمهورية العراق ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية الموقعة بتاريخ 4/5/2023 وبنفس الشروط التعاقدية المثبتة في المذكرة، وذلك حتى تاريخ 26/6/2025.وقال الخرابشة بأنه وبموجب تمديد العمل بمذكرة التفاهم أعلاه سيتم تزويد المملكة الأردنية الهاشمية بما لا يزيد عن (15) ألف برميل يومياً على أساس معدل خام نفط برنت الشهري ناقصاً (16) دولار للبرميل الواحد وذلك لتغطية فرق النوعية وأجور النقل، علماً بأن هذه الكمية تشكل حوالي (10%) من احتياجات المملكة من النفط الخام.وأكد الوزير الخرابشة على أهمية المذكرة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين وتفعيل الاستيراد البري وما يتبعه من تأهيل الخط البري بين البلدين وتشغيل أسطول الصهاريج في الاردن والعراق ما يجسد مصالح الأردن والعراق الاقتصادية ويعزز التعاون الطاقي بين البلدين ويسهم في استحداث المزيد من فرص العمل وإعادة الدور الاقتصادي الحيوي للطريق البري بين البلدين.