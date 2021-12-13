الخرابشة: ندرس طلبين للتنقيب عن النحاس في ضانا و التقييم ما زال اولياً

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ان العمل جار الآن لدراسة طلبين مقدمين من أجل الحصول على حقوق التنقيب عن النحاس في محمية ضانا.

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وأوضح الخرابشة أنه لا يوجد مذكرة تفاهم سارية المفعول حاليا، منوها بأنه سبق وأن وُقعت اتفاقية للتنقيب مع شركة محلية في العام 2016.



وأضاف أن الشركة قامت خلال هذه المدة بالتنقيب إلا أن مصاعب واجهتها ولم تنفذ المهام المطلوبة منها في المذكرة، وانتهت هذه المذكرة حكما.



وأكد الخرابشة عدم وجود دراسة جدوى اقتصادية كاملة للتعدين في المحمية، إنما يوجد تقييم أولي للنحاس في المناطق المستهدفة.

وكان موقع "الوكيل الإخباري" قد انفرد بنشر ملالمح تقرير اللجنة الفنية المشكلة لبحث ملف التنقيب عن النحاس في محمية ضانا.

وقال أمين عام وزارة البيئة الدكتور محمد الخشاشنة لـ "الوكيل الإخباري" إن التقرير جاهز ورفع الى رئاسة الوزراء.

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