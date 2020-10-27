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الثلاثاء، 27-10-2020 02:59 م

الخرابشة والتل يؤديان اليمين الدستورية أمام الملك

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الوكيل الإخباري - أدى اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، محمود الخرابشة، بتعيينه وزير دولة، والدكتور "نواف وصفي" التل، بتعيينه وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي.

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وحضر مراسم أداء اليمين، رئيس الوزراء الدكتور بشر هاني الخصاونة. وأنهى الوزير الخرابشة فترة العزل الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا، بينما أكمل الوزير التل التزامه بإجراءات الحجر الصحي المتبعة للعائدين من السفر.


وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور بشر هاني الخصاونة في الثاني عشر من تشرين الأول الحالي.


 




 

 


 

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