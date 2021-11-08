الخرابشة يؤكد ضرورة تطوير برنامج وطني لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة

الوكيل الاخباري - أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الاثنين، ضرورة تطوير برنامج وطني لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات الاقتصادية لتعزيز تنافسية المنتج الأردني.



وأضاف، خلال لقاء مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، أنه من المهم أن يطور البرنامج آلية تقلل الأعباء المالية للقطاعات الاقتصادية في المملكة خاصة تكلفة فاتورة الطاقة من خلال تسهيل الوصول إلى برامج ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءتها، مؤكدا ضرورة تطوير عمل الشركات التي تقدم خدمات كفاءة الطاقة في السوق المحلي وإيجاد آليات تمويل مناسبة من خلال البنوك والمؤسسات المصرفية المحلية.



وبين الخرابشة أهمية تسريع جهود إيجاد هذه الآلية لتفعيل دور الشركات في تقديم وتسهيل عملية تزويد القطاعات الاقتصادية ببرامج ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة الاستخدام.

اضافة اعلان