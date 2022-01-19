الخرابشة يحث على الاستفادة من تخفيضات التعرفة الكهربائية

الوكيل الإخباري -

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حث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، المواطنين على التسجيل للاستفادة من التخفيضات الجديدة على أثمان الطاقة الكهربائية التي سيبدأ العمل بها اعتبارا من مطلع نيسان المقبل، واصفا القرار بأنه جاء بالاتجاه الصحيح لتحقيق الأمان الاجتماعي.وقال الوزير الخرابشة، خلال لقاء نظمته غرفة تجارة عمان بمقرها مساء أمس الثلاثاء، إن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني المحدد لذلك ضروري ومهم وسهل ولا يتضمن تعقيدات، مؤكدا أن كل فرد بالأسرة يمكنه اختيار عداد واحد للاستفادة ولا يشترط أن يكون العداد باسم المستفيد للحصول على التعرفة الكهربائية المدعومة.وأضاف خلال اللقاء الذي حضره رؤساء النقابات والجمعيات التجارية، أن 93 بالمئة من الاشتراكات المنزلية البالغ عددها مليوني اشتراك يقل استهلاكها الشهري عن 600 كيلو واط، وان 850ر1 مليون من هؤلاء تقل قيمة استهلاكهم عن 50 دينارا شهريا، مشيرا الى أن هذه الشريحة من المستهلكين لن يتأثروا بالتعرفة الجديدةوأوضح أن إعادة تنظيم التعرفة الكهربائية المعلن عنها منذ صيف العام الماضي لم ترفع سعر الكهرباء على أي من القطاعات الحيوية، بل خفضت كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية بنسب متفاوتة مثل: التجاري والصناعي والفندقي والزراعي والمستشفياتوأشار إلى أن التعرفة الجديدة ألغت تعرفة الحمل الأقصى لكل القطاعات، بهدف تمكين هذه القطاعات من تخفيض كلفها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وبالتالي امكانية تحسين الخدمة وتخفيض الأسعار واستقطاب المزيد من الاستثمارات وفرص العملوقدر الوزير قيمة الوفر المتحقق من إزالة تشوهات التعرفة الكهربائية بنحو 50 مليون دينار لن يدخل أي فلس منها الى الخزينة، بل ستوجه لدعم القطاعات الاقتصادية، معربا عن أمله في أن تنعكس آثار تخفيض التعرفة على منتجات وخدمات هذه القطاعات.وأكد أن خطة تنظيم التعرفة الكهربائية تهدف إلى توجيه الدعم الحكومي لمشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين وحملة الجوازات المؤقتة وابناء قطاع غزة المقيمين على ارض المملكةولفت إلى أنه سيتم تخفيض كلف الطاقة الكهربائية على العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية وبما ينعكس على أسعار خدماتها وسلعها المقدمة للمواطنين ويعزز تنافسيتها وقدرتها على النمو المستدام ورفد الاقتصاد الوطني.وبين انه سيتم بموجب التعرفة الكهربائية تخفيض التعرفة على القطاعات الاقتصادية الرئيسية (التجارية والصناعية والفندقية والزراعية والصحية)، ما سيكون له الأثر الاقتصادي التحفيزي الكبير على أنشطة هذه القطاعات التي تشكل فاتورة الطاقة أحد أهم التحديات لأعمالهاوقال الخرابشة، إن غالبية المشتركين الأردنيين في القطاع المنزلي لن يلمسوا أي تغيير على قيمة فواتيرهم، ومن كانت فاتورته الشهرية أقل من 50 دينارا (استهلاكه أقل من 600 كيلو واط ساعة) لن يتأثر، بل قد تنخفض فاتورته قليلا.وبين أنه يتعين على المشتركين المنزليين الراغبين بالاستفادة من التعرفة الكهربائية المدعومة وتنطبق عليهم شروط الدعم، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المعلن مباشرة دون الحاجة لإرفاق سند ملكية أو عقد إيجاروحول تفاصيل التعرفة المدعومة، قال، سيستفيد منها كلعائلة أردنية و باشتراك واحد من اختيارها بما في ذلك الأردنية التي لديها دفتر عائلة باسمها و منتفعو صندوق المعونة الوطنية والمكرمة الملكية السامية والعائلات التي تحمل جوازات سفر أردنية مؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمون في الأردنوأشار الى التعرفة ستطبق بشكل تلقائي على اشتراكات عدادات الخدمات الخاصة بالقطاع المنزلي (العمارات السكنية) بغض النظر عن جنسية مالك العقار أو السكان المستفيدين منه