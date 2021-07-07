الخرابشة يحذر من نكسة جديدة تدعونا للعودة الى المربع الأول

الوكيل الاخباري -

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حذر وزير الصحة الأسبق والمتخصص في علم الوبائيات، الدكتور سعد الخرابشة، من سلالة كورونا جديدة تم اكتشافها في ٢٠ دولة في أمريكا الوسطى، وأطلقت عليها منظمة الصحة العالمية مسمى "لاماد" وصنفتها بأنها مثيرة للاهتمام.وأضاف في تصريحات صحفية إن السلالة الجديدة تبدو مقاومة للمطاعيم، وتختلف عن السلالات السابقة، وقد ظهرت إحدى الاصابات في استراليا لشخص قادم من البيرو.وأكد الخرابشة أن الوضع الوبائي في الأردن مستقر بالمرحلة الحالية، وللأسبوع الثامن على التوالي، ولكن هناك حالة من عدم الالتزام بوسائل الوقاية والسلامة العامة، وهذا أمر مخيف ويدعو للقلق.ولفت إلى أهمية التشدد في الاجراءات ومراقبة التجمعات، حتى لا يكون هناك نكسة جديدة تدعونا للعودة للمربع الأول.