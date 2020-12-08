الخرابشة يدعو للتريث ومراقبة الوضع الوبائي







الوكيل الإخباري - أكد رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة أن مرور اسبوعين من الاستقرار الوبائي غير كاف لنخرج باستنتاج نهائي لوصولنا ذروة الوباء وبدء التوجه نحو الانخفاض.



وقال الخرابشة في تصريحات صحفية، "انه من الافضل ان ننتظر قليلا ونراقب الاسابيع الثلاثة القادمة واذا استمر الوضع على هذا النهج من الانخفاض نكون على أرضية صلبة أكثر ويمكننا القول أن الوباء بدأ ينحسر تدريجيا".



وأضاف، "انصح بعدم التسرع بالحكم بناء على خبرة اسبوعين حتى لا نتفاجأ في الاسبوع القادم ان تكون اعداد الاصابات أكبر من الاسبوع الذي يسبقه".



ودعا الى مراقبة سير الوباء على مدار اربعة الى خمسة اسابيع لنكون أكثر ثقة.