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الثلاثاء، 17-05-2022 09:30 م

الخرابشة يطلق مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان

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الوكيل الاخباري - اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء مشروع استكشاف النفط في بئر السرحان جنوب شرق المملكة.

وقال الخرابشة في تصريح صحفي عقب الاطلاع على التحضيرات التي تجري لاطلاق عمليات الحفر بالبئر التي ستكون على أعماق 1400 الى 1750 مترا، ان تحديد موقع البئر تم بعد دراسة مستفيضة للمنطقة استنادا لمعلومات المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد والذي تم تحليلة لتحديد مناطق الانهار الجليدية التي تعرضت لها المنطقة قبل ملايين السنين والذي اعدتهالوزارةوشركةالبترول الوطنية بالتعاون مع شركات استشارية عالمية في مجال النفط والغاز.

وأوضح ان المشروع ينفذه في مرحلة الاستشكاف كوادر وطنية بالتعاون ما بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة البترول الوطنية.

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