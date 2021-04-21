الأربعاء 21-04-2021
الوكيل الاخباري
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الخرابشة يكشف للوكيل طريقة الوصول الى نسبة ايجابية 5% في فحوصات كورونا

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الأربعاء، 21-04-2021 01:37 ص

الخرابشة يكشف للوكيل طريقة الوصول الى نسبة ايجابية 5% في فحوصات كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي الدكتور سعد الخرابشة في تصريح خاص للوكيل الاخباري ان نزول نسبة الإيجابية في فحوصات كورونا إلى ما دون ٥٪ يتوقف على عاملين اساسيين .

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العامل الاول وفق الخرابشة هو انتهاء العمر الافتراضي للموجة الحالية لكورونا والتي يتوقع ان تنتهي بعد حوالي ٦ أسابيع من الآن قياسا على الموجة الأولى التي استغرقت ١٨ أسبوعا قائلا " نحن الآن في الأسبوع الثاني عشر من الموجة الحالية ".


وبشأن العامل الثاني اضاف الخرابشة " كون عدد العينات المفحوصة يوميا بدأت بالتناقص خلال رمضان وربما أصبح تركيز العينات على الفئات ذات الإختطار العالي للإصابة كالذين يشكون من أعراض مرضية أو من مخالطيهم فهذا امر ادى الى حدوث خلل في الفحوصات " . 

 

ولفت الخرابشة الى ان عدد العينات العشوائية التي تجمع عادة من أناس أصحاء أو ظاهرياً أصحاء وهم الفئة الأقل اختطاراً قلت خاصة وان نسبة الإيجابية بينهم أقل كثيرا من الأشخاص ذوي الإختطار العالي مما ادى الى تباطوء انخفاض نسبة الإيجابية حيث كلما كانت العينات العشوائية كثيرة تكون نسبة الإيجابية العامة أقل وكلما قلت العينات العشوائية وزادت عينات الفئات ذات الإختطار العالي المشار إليها أعلاه فنتوقع أن تكون نسبة الإيجابية اليومية أو الأسبوعية أعلى.


واكد الخرابشة على انه لا بد من العودة إلى الأسلوب السابق بزيادة عدد العينات اليومية وبحيث يتم المحافظة على الثبات السابق من حيث عدد العينات اليومية ومن حيث نوع الفئات التي تجمع منهم .


واضاف " وفي جميع الأحوال أعتقد أن عمر هذه الموجة سيطول ما لم نعود إلى سياسة جمع العينات التي كانت متبعة في بداية الموجة وقبل شهر رمضان وربما نحتاج إلى فترة أطول من ٦ أسابيع حتى تصل النسبة إلى ما دون ٥٪ " .

 




 

 


 

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