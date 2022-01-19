الخرابشة ينتقد توصية تأجيل الفصل الدراسي الثاني

الوكيل الإخباري - انتقد وزير الصحة الأسبق الدكتور سعد الخرابشة التوصية بتأجيل الفصل الدراسي الثاني.

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وغرّد الخرابشة عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الذين أوصوا بتأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني حتى ٢٠ شباط يبدو أنهم تلقوا وعد شرف من الفيروس أنه سينشف ويموت بحلول هذا التاريخ!!!".

وأضاف: "اجتهادات ارتجالية للأسف".