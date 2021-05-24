الخرابشة يوضح حول دخول موجة كورونا الثالثة الى الاردن

الوكيل الاخباري -

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قال خبير الوبائيات ووزير الصحة الأسبق د. سعد الخرابشة إنه وفي ظل الانتشار المجتمعي لفيروس كورونا يتوقع ان نشهد فترة استقرار وبائي قد تصل إلى 6 اسابيع قبل دخول الموجة الثالثة من الفيروس، مشيرا الى ان الموجة الجديدة امر غير مستبعد في ظل الوضع الوبائي.واشار الخرابشة في تصريحات صحفية ان التوقعات تشير الى ان ثلاثة اضعاف العدد المسجل رسميا من الاصابات قد اصيبوا دون علمهم، في حين ان الارقام الرسمية تشير الى ان اكثر من مليون شخص تلقوا لقاح كورونا، ما يدلل الى على ان 40% تقريبا حصلوا على المناعة اما من الاصابة او من خلال المطعوم.