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الخرابشة : 12 شرطا للحفاظ على الوضع الوبائي بالاردن

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الثلاثاء، 31-08-2021 02:45 م

الخرابشة : 12 شرطا للحفاظ على الوضع الوبائي بالاردن

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 الوكيل الاخباري - حدد وزير الصحة الاسبق وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاوبئة السابق الدكتور سعد الخرابشة، 12 شرطا للحفاظ على استدامة حالة الإستقرار الوبائي في الأردن.

وقال الخرابشة في منشور عبر فيسبوك، كي نحافظ على استدامة حالة الإستقرار الوبائي التي نشهدها منذ حوالي ستة عشر أسبوعاً أنصح بما يلي:

٠١ زيادة إقبال المواطنين والمقيمين في المملكة على التطعيم وقبل حلول فصل الشتاء.

٠٢ استكمال تطعيم طلاب الجامعات والمعاهد والمدارس، حيث الدراسات العلمية بينت أن التطعيم آمن وفعال بعد عمر ٣ سنوات.

٠٣ الإستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية (ارتداء الكمامة، التباعد الجسدي، تجنب الإزدحامات البشرية، تهوية المنازل والأماكن العامة، المحافظة على نظافة الأيدي باستمرار من خلال الغسل بالصابون أو استعمال المعقمات).

٠٤ الترشيد في حفلات الأفراح بجميع أشكالها سواء تمت في المنازل أو الصالات أو الفنادق أو المزارع من حيث إختصار عدد المدعوين ومراعاة التباعد وعدم الإزدحام.

٠٥ الترشيد في مناسبات الأتراح من حيث اختصار أيام تقبل العزاء بيوم واحد مثلاً أو يومين مع تحديد عدد الساعات اليومية بحيث تكون بالحد الأدنى والإستمرار بنهج تقبل العزاء من خلال الهاتف أو من خلال وسائل التواصل الإجتماعي الأخرى وهو نهج اجتماعي محمود يخفف العبء على أهل المتوفى وعلى المواطنين ويقلل من احتمالية نقل العدوى.

٠٦ الإستمرار بالإقلاع عن عادة التقبيل في كافة المناسبات.

٠٧ مراعاة وجود تباعد كافٍ بين المقاعد في جميع الأماكن التي يحصل بها تجمع بشري.

٠٨ توفير عبوات المعقمات في أماكن التجمعات بشكل كافٍ ومتاح للجميع.

٠٩ قيام أفراد المجتمع بحث المترددين عن أخذ المطعوم لأهمية أخذه لحمايتهم وحماية المجتمع بشكل عام.

١٠. عدم الإصغاء والترويج للشائعات المناهضة للتطعيم التي يتم تداولها عبر مختلف الوسائل.

٠١١ عدم استغلال حالة الإستقرار الوبائي وقيام الحكومة بفتح كافة القطاعات بالإعتقاد بأن الوباء قد انتهى، فالوباء ما زال موجودا وخطر إعادة توسعه وانتشاره وارداً ما لم نستمر بالتقيد بما ذكر آنفاً.

١٢. وأخيراً وكون موسم الإنفلونزا الموسمية على الأبواب، أنصح بأخذ مطعوم الانفلونزا حال توفره في الأسواق وخاصة من قبل الفئات السكانية ذات الاختطار العالي.

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