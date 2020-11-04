الخرابشة : 45 ألف حالة نشطة بكورونا بالأردن

الوكيل الاخباري - قال رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائي، الدكتور سعد الخرابشة خلال حديثه لقناة المملكة إن عدد حالات كورونا النشطة في الأردن تقدر بـ 45 ألف.

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واضاف أن عدد حالات الشفاء حتى يوم الثلاثاء بلغت 40,576 حالة شفاء من الفيروس.



" غير دقيق تقدير عدد المصابين فعليا في المجتمع اعتمادا على نسبة إصابات كورونا المسجلة يوميا" وفق الخرابشة .



وفي حديثه عن المعابر الحدودية قال إن "الزعم أن المعابر الحدودية والمطار وراء تفاقم انتشار كورونا ليس صحيحا".



وفيما يتلعق بالحظر الشامل قال الخرابشة إن "الحظر الشامل لمدد طويلة ذو أضرار ولا أؤيده."



