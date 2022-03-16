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الأربعاء، 16-03-2022 02:24 م

الخرابشة: 700 ألف اشتراك مسجل للحصول على دعم الكهرباء

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الوكيل الإخباري - كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة أن عدد المسجلين على الرابط الخاص بدعم الكهرباء وصل إلى 700 ألف اشتراك حتى أمس الثلاثاء.

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وقال الخرابشة، خلال اجتماع للجنة الطاقة النيابية، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إضافة منتفعي صندوق المعونة الوطنية البالغ عددهم 300 ألف إلى المنصة للاستفادة من الدعم بالتنسيق مع صندوق المعونة ووزارة الاقتصاد الرقمي.

 

وأضاف أنه سيتم إضافة عدادات الخدمات بشكل مباشر حيث أن عددها يصل إلى 100 ألف اشتراك.

 

وأشار إلى أن نسبة الأشخاص الأجانب تبلغ 15% من اصل 3 مليون اشتراك.

 

وبيّن أن عدد الاشتراكات التي لم تسجل على المنصة قد يصل إلى 600 ألف من أصل 2 مليون اشتراك، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص اختاروا عدم التسجيل نظرا لارتفاع استهلاكهم الشهري من الطاقة.

 

 


 




 

 


 

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