الخريسات يقدم أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية المالديف

الوكيل الاخباري - قدم السفير د. معن الخريسات، يوم الاثنين الموافق ٨ تموز ٢٠٢٤، أوراق اعتماده إلى فخامة رئيس جمهورية المالديف محمد مويزو، سفيراً معتمداً غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية المالديف، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة ماليه.



ونقل السفير الخريسات تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس جمهورية المالديف محمد مويزو، وتمنياته للشعب المالديفي الصديق بمزيد من التقدم والنماء، وبدوره طلب الرئيس مويزو نقل تحياته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيداً بسياسة جلالته الحكيمة. كما أبدى اهتمام الحكومة المالديفية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، متمنياً للمملكة والشعب الأردني دوام التقدم والازدهار.

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