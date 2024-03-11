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الإثنين، 11-03-2024 03:53 م

الخريشة: البيئة التشريعية عززت دور الشباب في الحياة السياسية

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الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، إن البيئة التشريعية عززت دور الشباب في الحياة السياسية، داعياً الشباب إلى انتخاب الأكثر كفاءة.

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وأضاف أمس الأحد، خلال لقائه مجموعة من الشباب في منصة "كيدوز تايمز"، أن الدولة هيأت بيئة تشريعية مناسبة لانخراط الشباب بالعمل الحزبي، والتأكيد على الدور الرئيس للشباب والمرأة في الحياة السياسية والحزبية، وأن البيئة السياسية محفزة ومحصنة بالدستور والقوانين، وأنه لا رجعة عن التحديث السياسي.


وحث الخريشة الشباب على انتخاب الكفاءات والبرامج، وأن لا يعزفوا عن انتخاب المرأة والشباب، مبينا أن العمل السياسي سيرتكز مستقبلاً على الأحزاب البرامجية.


وقال إن الحكومة أضافت فصولاً في مادة التربية الوطنية عن الحياة المدنية والسياسية والأحزاب، لتعميق ثقافة طلبة المدارس بالحياة السياسية والحزبية وتاريخ الأردن، مشددا على أنه لا تملك أي جهة القدرة للتأثير على الأحزاب والتدخل في برامجها.


وردا عن أسئلة الشباب حول الدولة المدنية والديمقراطية قال الوزير "إن الأردن دولة مدنية لأن عمادها الدستور وسيادة القانون، كما أن الممارسة الديمقراطية والانتخاب عملية شهدتها مؤسسات الدولة منذ عشرينيات القرن الماضي".


وأشار الخريشة إلى أن الوزارة ستنظم لقاءات مع طلبة الجامعات ومراكز الشباب والتدريب المهني ومدرسي التربية الوطنية في الجامعات للتشجيع على المشاركة السياسية والحزبية، وأنها ستعقد لقاءات مع مختلف فئات المجتمع الأردني خاصة الشباب والمرأة لتحفيزهم على المشاركة السياسية.


وناقش الوزير والشباب خلال اللقاء البيئة التشريعية الداعمة للعمل الحزبي ودعم الأحزاب للشباب، وربط ذلك برؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بأهمية دور الشباب في المرحلة الحالية والمستقبلية.

 




 

 


 

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