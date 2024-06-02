الخريشة: عدد الأحزاب وصل إلى 38 ومنتسبيها إلى 88 ألفا

الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، إن التحديث السياسي هو مشروع الدولة وباكورة عملها في مئويتها الثانية.

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وأضاف أن هدف الانتخابات المقبلة هو الوصول إلى برلمان قائم على كتل برامجية وحزبية، مشيرا إلى وجود أحزاب وبرامج ودعوات إلى الانتخاب على أسس برامجية في أغلب الانتخابات السابقة لكن سلوك الناخب كان يتجه دائما إلى معايير جهوية ومناطقية.



وقال إن عدد الأحزاب وصل إلى 38 ومنتسبيها إلى 88 ألفا، مؤكدا أن ذلك يعتبر مناسباً قياسا مع دول عربية وعالمية.



وشدد على أن تجربة الأردن الحزبية ستبقى وتستمر، ولا مجال لفشلها حتى لو لم تستطع بعض الأحزاب الوصول إلى قبة البرلمان، وأن وجود سياسيين في الأحزاب يعتبر رسالة طمأنينة للمجتمع في نجاح التجربة.



وأشار إلى أن مجلس النواب الحالي كان له دور كبير في إقرار التشريعات الناظمة للحياة السياسية، وأن معيار تحديد قوة المجلس وأهميته ليس في تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، بل هو القيام بوظيفته الرقابية والتشريعية.