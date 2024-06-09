الخريشة يحث الأردنيين على المشاركة السياسية في منظومة التحديث السياسي

الوكيل الإخباري - حث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثة الخريشة الأردنيين، على المشاركة السياسية في منظومة التحديث السياسي من خلال الانخراط بالأحزاب السياسية أو المشاركة في عملية الاقتراع في العاشر من أيلول المقبل أو عملية الترشح لخوض الانتخابات.

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وقال الوزير إن الأردن يشهد منذ عامين حراكا سياسيا غير مسبوق مرده لحزمة التشريعات الجديدة التي صدرت لتنظيم العمل السياسي بشكل عام، مؤكدا أن الأردن أصبح أكثر خبرة مما سبق في عملية الانتخابات وأن قانون الانتخاب الحالي يعبر عن خلاصة التجربة الديمقراطية الأردنية الأعرق في المنطقة.



وأكد الخريشة أن منظومة تشريعات التحديث السياسي راعت ضرورة مشاركة جميع الأردنيين بكل ألوانهم السياسية والعرقية والدينية، كما حرصت على تمثيل جميع مكونات الديموغرافيا للأردنيين.



وأشار إلى أن التعديلات التي جرت على القوانين ترسل رسائل واضحة ترد على التخوفات غير المبررة التي يبثها بعض المشككين لعدم استمرارية وتراجع العمل السياسي في الأردن في ظل التشريعات سارية المفعول، مؤكدا أن مسار التحديث السياسي لا رجعة عنه؛ لأن جلالة الملك عبدالله الثاني هو الراعي والضامن له، والقوانين الجديدة محصنة وأُريدَ لها أن تكون مستقرة وناظمة للعمل السياسي في باكورة المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية، موضحا أنه لا يمكن واعتبارا من المجلس النيابي القادم إدخال أي تعديلات على مواد القوانين ونصوصها دون موافقة ثلثي أعضاء مجلسي النواب والأعيان، مما يؤكد جدية الدولة في السير باتجاه التحديث السياسي والعمل الحزبي المنشود.