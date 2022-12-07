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الأربعاء، 07-12-2022 12:07 م

الخشمان: اجتماع حكومي مع نقابة الباصات غداً

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - 
كشف نقيب النقابة العامة لأصحاب الباصات الاردنية المهندس عبدالرزاق الخشمان عن لقاء من المُقرر أن يُعقد يوم غدٍ الخميس يجمع ممثلين عن النقابة ووزير النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري لبحث مشاكل القطاع.

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وقال الخشمان لـ " الوكيل الإخباري" إن الاجتماع سوف يتناول التحديات التي يتعرض لها مشغلي الباصات من حيث الكُلف.


وأشار إلى تآكل إيرادات النقل بسبب ارتفاع المحروقات. وتأمل الخشمان أن يخرج إجماع يوم غدٍ بنتائج إيجابية. 


ونفذ عدد من سائقي حافلات مجمع الجنوب إضراباً عن العمل صباح اليوم، إلى جانب حافلات نقل في الكرك.


 




 

 


 

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