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الخميس، 18-02-2021 04:17 م

الخشمان: بلدية السلط تعاملت بحرفية مع المنخفض الجوي

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الوكيل الاخباري - نفذت بلدية السلط الكبرى وبجاهزية كاملة خطة الطوارئ القصوى خلال المنخفض القطبي الذي يؤثر على المملكة .
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وقال رئيس البلدية المهندس خالد خشمان، أن البلدية تعاملت مع الفعالية الجوية بحرفية ومنذ بدء تساقط الثلوج في مدينة السلط، حيث باشرت الفرق الموزعة في كافة المناطق بالعمل على فتح الشوارع الرئيسية.

وبين الخشمان، أن الكوادر واصلت الليل بالنهار للتعامل مع كافة الملاحظات والشكاوى والتي كانت أغلبها شكاوى تقع ضمن اختصاص شركة الكهرباء والأشغال العامة والدفاع المدني وتم متابعتها وتحويلها إلى الجهات المختصة ومعالجة ما يمكن منها .

 




 

 


 

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