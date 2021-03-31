الأربعاء 31-03-2021
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الأربعاء، 31-03-2021 07:00 م

الخشمان يكتب : تعيين المهندس المجالي خطوة بالاتجاه الصحيح

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الوكيل الاخباري - كتب الكابتن محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :  
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في قطاع الطيران والنقل الجوي الاردني اول خطوة بالاتجاه الصحيح منذ سنوات - تعيين المهندس سامر المجالي مدير عام للشقيقة الملكية الاردنية - الشركة الوطنية التي نعتز بها ونفتخر ونتمنى لها دائما النجاح والقوة فكلما كانت قوية يؤثر علينا نحن بالاردنية للطيران ايجابا  لنستمد قوتنا منها ومعها في مواجهة قوى التنافس العالمية قي هذا القطاع .  

كل الدعم المطلق للملكية الاردنية في عهدها الجديد والمتجدد بادارة المهندس سامر  املين مزيدا من الخطوات الحكومية لتفعيل واعادة تشغيل قطاع الطيران الاردني بالشكل الصحيح  وليكون كما كان داعما مهما لموازنة الدولة وليس عبئا عليها .

 




 

 


 

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