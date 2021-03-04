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الخشمان يكتب : مناعة القطيع

الخميس، 04-03-2021 07:24 م

الخشمان يكتب : مناعة القطيع

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الوكيل الاخباري - كتب الكابتن محمد الخشمان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك :  
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 حقيقة اعجبني حديث عطوفة العميد مازن الفراية  بلغة الارقام بشفافية -- ولكن يا ريت تتوحد الجهات المعلنة عن الارقام فقبل يومين كان هناك تصريح صحفي لعضو من اعضاء اللجان يتحدث عن 5 مليون مصاب -- فاذا كان الكلام دقيق فهذا يعني اننا بحاجة الى تفعيل فحص الاجسام المضاده للجميع ومن خلال القطاع الخاص للتاكد من الارقام حيث انه وحسب المعلومات الطبية العالمية من يتكون لديه اجسام مضادة تتجاوز 250 فيمكن تاخير اعطائه اللقاح واعطاء الاولوية لمن هم اقل من ذلك .

 وبذلك نستطيع الوصول الى مناعة القطيع بسرعة هائلة .  

انا شخصيا وحسب المعطيات المتوفرة اعتقد ان الارقام هي سيد الموقف في هذا التوقيت وان تزايد الانتشار سواء كنا في الذروة ام ليس بعد فهو مؤشر اننا نتجه نحو التعافي الكامل - اتحدث عن تجارب عائلات اعرفها جيدا تم اصابتها بالكامل وتعافت والحمدالله والان يتبعون اجراءات الوقاية المعلن عنها عالميا حتى لا يكونوا ناقلين لمن لا تتوفر لديهم المناعة . عافانا واياكم الله وحفظكم الله من كل مكروه .


 




 

 


 

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