الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب

التعليم العالي : إطلاق موقع القبول الموحد قريبًا

إربد: افتتاح الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي

الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق

افتتاح ركن خديجة جمال المقابلة للكتاب وفضاءاته بمكتبة الجامعة الهاشمية

الغذاء والدواء: السماح للمرضى باستيراد الأدوية ليس لغايات تجارية

الأردن ومصر: اتفاق على إزالة القيود لانسياب حركة التجارة

تحذير حكومي الى جميع المواطنين والمقيمين بالمملكة

تعميم حكومي على جميع المراكز الصحية والمستشفيات

وزير التربية يوجه رسالة بشأن امتحان التوجيهي

الإثنين، 25-07-2022 12:16 م

الخصاونة: الأردن بعيد عن الإفلاس

WhatsApp Image 2022-07-25 at 12.15.58 PM


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الأردن بعيد كل البعد عن حالة الإفلاس.

اضافة اعلان

 

وقال الخصاونة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الكثير من الدول الشقيقة تواجه اليوم مصاعب اقتصادية وصلت إلى الإفلاس.

 

وأضاف أنه كان للقائمين على نظامنا المالي والمصرفي نظرة استشرافية أبعدتنا عن الوصول إلى الإفلاس.

 

ودعا الخصاونة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى تجويد القوانين الناظمة لبيئة الأعمال للوصول إلى المستهدفات، مؤكدا أن الفريق الوزاري سيشتبك لتحقيقها والنهوض بالاستثمار والاقتصاد الأردني.

 

وأشار إلى أن الأردن مقصد للكثير من الاستثمارات بسبب الاستقرار المالي، مؤكدا أن مشاريع القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية تضمنت أحكاما تتيح إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات لأي استثمارات تذهب للمناطق الأقل نموا اقتصاديا.

 

وأوضح أن المشاريع الناظمة لبيئة الأعمال تستهدف تسهيل إجراءات مرتبطة بتسجيل وممارسة أعمال الشركات وتبسيطها وبشكل يقلل من الوقت ويوفر من الجهد والكلف على الشركاء المساهمين بالشركات ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

وبيّن أن الحكومة ستدعم القطاع الخاص بحزم مشجعة في سبيل توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، لافتا إلى أن القطاع العام ليس به أي نوافذ توظيفية وبلغ طاقته الأعلى.

 

وأضاف خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب أن كثيرا من أحكامه تهدف بشكل رئيسي لتسهيل إجراءات مرتبطة بتسجيل وممارسة أعمال الشركات وتبسيطها وبشكل يقلل من الوقت ويوفر من الجهد والكلف على الشركاء المساهمين بالشركات ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720222423469636614400

الضمان يستقبل شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي عبر الواتس اب

7202221144933732706951

التعليم العالي : إطلاق موقع القبول الموحد قريبًا

1658770764160

إربد: افتتاح الاكاديمية الأردنية السويدية للتعليم النموذجي

5

الهيئة الملكية للأفلام وصندوق دعم الافلام يعلنان عن المشاريع الحاصلة على دعم الصندوق

5

افتتاح ركن خديجة جمال المقابلة للكتاب وفضاءاته بمكتبة الجامعة الهاشمية

555

الغذاء والدواء: السماح للمرضى باستيراد الأدوية ليس لغايات تجارية

أخبار متعلقة
image (16)

السفير السعودي يقيم إفطارا لشخصيات أردنية - أسماء

62bd6d7d48e13

13.7 مليون دينار لإنشاء مكب نفايات الأزرق الصحي

مبنى رئاسة الوزراء

بلاغ حكومي جديد حول الحدَّ الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع - تفاصيل

1656494323324

متدربون ضمن برنامج شراكة يزورون مجلس النواب الهولندي

image (1)

بدء التحقيق بحادثة سقوط وانفجار صهريج غاز الكلورين في العقبة

M63A9029

الخدمة المدنية: بدء تعبئة جدول التشكيلات بعد صدور الإرادة الملكية