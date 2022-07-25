الخصاونة: الأردن بعيد عن الإفلاس

الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الأردن بعيد كل البعد عن حالة الإفلاس.

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وقال الخصاونة خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن الكثير من الدول الشقيقة تواجه اليوم مصاعب اقتصادية وصلت إلى الإفلاس.

وأضاف أنه كان للقائمين على نظامنا المالي والمصرفي نظرة استشرافية أبعدتنا عن الوصول إلى الإفلاس.

ودعا الخصاونة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى تجويد القوانين الناظمة لبيئة الأعمال للوصول إلى المستهدفات، مؤكدا أن الفريق الوزاري سيشتبك لتحقيقها والنهوض بالاستثمار والاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن الأردن مقصد للكثير من الاستثمارات بسبب الاستقرار المالي، مؤكدا أن مشاريع القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية تضمنت أحكاما تتيح إعفاءات ضريبية تشمل ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات لأي استثمارات تذهب للمناطق الأقل نموا اقتصاديا.

وأوضح أن المشاريع الناظمة لبيئة الأعمال تستهدف تسهيل إجراءات مرتبطة بتسجيل وممارسة أعمال الشركات وتبسيطها وبشكل يقلل من الوقت ويوفر من الجهد والكلف على الشركاء المساهمين بالشركات ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.





وبيّن أن الحكومة ستدعم القطاع الخاص بحزم مشجعة في سبيل توفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، لافتا إلى أن القطاع العام ليس به أي نوافذ توظيفية وبلغ طاقته الأعلى.

وأضاف خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب أن كثيرا من أحكامه تهدف بشكل رئيسي لتسهيل إجراءات مرتبطة بتسجيل وممارسة أعمال الشركات وتبسيطها وبشكل يقلل من الوقت ويوفر من الجهد والكلف على الشركاء المساهمين بالشركات ويسهم في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في المملكة.



