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الإثنين، 18-04-2022 12:24 م

الخصاونة: الأردن بعيد كل البعد عن الإفلاس

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن الأردن بعيد كل البعد عن الإفلاس.

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وقال الخصاونة، خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، إن كل وكالات التصنيف الائتماني الدولية إما ثبتت التصنيف الائتماني للأردن بأنه آمن أو قامت برفع هذا التصنيف.

وأضاف أن الأردن لديه رصيد 17 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية وهذا رصيد تاريخي وقياسي ولم نصل له بتاريخ المملكة الأردنية الهاشمية.

 

وأشار الخصاونة إلى أن الأردن بلد متماسك بشهادة البنك الدولي الذي أوضح مؤخرا أن الأردن هو الأكثر مناعة من تداعيات الأزمة الأوكرانية وذلك بسبب وجود مخزون آمن من الغذاء يزيد عن العام.

 

 

 




 

 


 

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