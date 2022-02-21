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الإثنين، 21-02-2022 12:38 م

الخصاونة: الأردن ومصر يتم استهدافهما من قوى الشرّ

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة إن الأردن ومصر وقيادتيهما يتم استهدافهما من قوى الشرّ المؤدجلة بالسوداويَّة على خلفية تمسُّكهما بمواقفهما الثابتة تجاه القضايا الوطنيَّة والقوميَّة.

وأضاف الخصاونة ان العلاقات الأردنية المصرية استراتيجية وتاريخية، وهناك تطابق في وجهات النظر والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا والتحديات الإقليمية.

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وعقِدت صباح اليوم الاثنين اجتماعات اللجنة العليا الأردنيّة المصرية المشتركة في القاهرة اليوم برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين بشر الخصاونة و مصطفى مدبولي.

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