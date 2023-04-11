الخصاونة: الأردن يرحب بمزيد من الاستثمارات القطرية في عدد من القطاعات

الوكيل الإخباري - التقى رئيس الوزراء بشر الخصاونة في الدوحة الثلاثاء الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، والشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس الاستثمار في آسيا وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار.

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ولفت رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة الاستثمار خلود السقاف والسفير الأردني في الدوحة زيد اللوزي إلى الجهود والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز بيئة الأعمال في المملكة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، مؤكداً ترحيب الأردن بمزيد من الاستثمارات القطرية في العديد من القطاعات والمشاريع.



ولفت رئيس الوزراء إلى توفر الإرادة السياسية لدى القيادتين في البلدين للارتقاء بالتعاون المشترك إلى مستوى العلاقات الأخوية والوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.



وتم خلال اللقاء بحث مجالات وفرص الاستثمار المتاحة حيث أبدى الجانب القطري اهتماماً بالاستثمار في الأردن في مجالات الاستثمارات السياحية والرعاية الصحية والصناعات والطاقة والمنسوجات وغيرها من القطاعات.

كما تم الاتفاق على قيام وفد من رجال الأعمال والقطاع الخاص القطري بزيارة الأردن قريباً للاطلاع على الفرص المتاح للاستثمار وزيادة التعاون بين البلدين.