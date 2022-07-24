الخصاونة : الأردن يزخر بمقومات سياحية فريدة

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الأحد، رئيس منظمة السياحة العربية بندر آل فهيد الذي يزور المملكة للمشاركة في القمة العالمية السابعة للسياحة الاستشفائية.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن الأردن يتمتع بمقومات سياحية وأثرية وطبية تؤهله ليكون مقصدا لاستقطاب مختلف أنماط السياحة لا سيما السياحة العلاجية والاستشفائية وبشكل خاص السياحة من الدول العربية الشقيقة.



كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الأردن ومنظمة السياحة العربية لإنتاج برامج سياحية تسهم في تعزيز استقطاب السياحة العربية إلى الأردن الذي يزخر بمقومات سياحية فريدة على مستوى المنطقة والعالم، قائلا إن الأردن يعول على اختيار منظمة السياحة العربية لمادبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022 في زيادة استقطاب السياح العرب والأجانب ودعم المنتج السياحي.



ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع السياحة باعتباره من القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المؤشرات والأرقام تؤكد أن قطاع السياحة في المملكة بدأ بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا.



من جهته، أكد رئيس منظمة السياحة العربية أن الأردن من الدول المتقدمة إقليميا ودوليا في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، لافتا إلى أن الأردن مؤهل لاستقطاب المزيد من السياحة والاستثمارات السياحية.



ولفت إلى أن المنظمة تعمل على برامج لتعزيز السياحة العلاجية مؤكدا أن الأردن من المقاصد الرئيسية للسياحة العلاجية العربية فضلا عن كونه مقصدا ملائما لسياحة العائلات العربية .



يشار إلى أن منظمة السياحة العربية ومقرها جدة تعنى بتنمية السياحة في الدول العربية ووضع سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية.

