الإثنين 25-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تقرير دولي: التضخم أكثر ما يقلق المواطنين وطوابير الطعام سوف تزداد

لليوم الثالث استقرار أسعار الذهب محلياً

وفيات الإثنين 25-7-2022

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

هبوط أسعار الذهب بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى خلال أسبوع

قتيلان و5 إصابات بإطلاق نار داخل حديقة في لوس أنجلوس

الأحد، 24-07-2022 12:59 م

الخصاونة : الأردن يزخر بمقومات سياحية فريدة

1658656390950


الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء، اليوم الأحد، رئيس منظمة السياحة العربية بندر آل فهيد الذي يزور المملكة للمشاركة في القمة العالمية السابعة للسياحة الاستشفائية.

اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره وزير السياحة والآثار نايف الفايز أن الأردن يتمتع بمقومات سياحية وأثرية وطبية تؤهله ليكون مقصدا لاستقطاب مختلف أنماط السياحة لا سيما السياحة العلاجية والاستشفائية وبشكل خاص السياحة من الدول العربية الشقيقة.


كما أكد على أهمية تعزيز التعاون بين الأردن ومنظمة السياحة العربية لإنتاج برامج سياحية تسهم في تعزيز استقطاب السياحة العربية إلى الأردن الذي يزخر بمقومات سياحية فريدة على مستوى المنطقة والعالم، قائلا إن الأردن يعول على اختيار منظمة السياحة العربية لمادبا عاصمة للسياحة العربية لعام 2022 في زيادة استقطاب السياح العرب والأجانب ودعم المنتج السياحي.


ولفت إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لدعم قطاع السياحة باعتباره من القطاعات الأكثر تأثرا بتداعيات جائحة كورونا، مشيرا إلى أن المؤشرات والأرقام تؤكد أن قطاع السياحة في المملكة بدأ بالتعافي من تداعيات جائحة كورونا.


من جهته، أكد رئيس منظمة السياحة العربية أن الأردن من الدول المتقدمة إقليميا ودوليا في مجال السياحة العلاجية والاستشفائية، لافتا إلى أن الأردن مؤهل لاستقطاب المزيد من السياحة والاستثمارات السياحية.


ولفت إلى أن المنظمة تعمل على برامج لتعزيز السياحة العلاجية مؤكدا أن الأردن من المقاصد الرئيسية للسياحة العلاجية العربية فضلا عن كونه مقصدا ملائما لسياحة العائلات العربية .


يشار إلى أن منظمة السياحة العربية ومقرها جدة تعنى بتنمية السياحة في الدول العربية ووضع سياسات وخطط للنهوض بصناعة السياحة في الدول العربية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22520128_1482101115202752_6059152338549601037_o

إرادة: إنجاز 27 ألف دراسة جدوى اقتصادية خلال 20 عاما

11

الحواتمة ينعى الرقيب عبدالله أحمد

توجيهي3

التربية: تحديد يوم وساعة إعلان نتائج التوجيهي ولن تكون مفاجئة

امتحانات

طلبة التوجيهي ينهون امتحاناتهم للدورة 2022 اليوم

0L5A5734

تعرف على أسعار الخضار والفواكه اليوم

سير لوغو

تعطل صهريج مياه داخل نفق صويلح

أخبار متعلقة
السياجة-العلاجية-في-الأردن

وزير السياحة: الطقس بالأردن يعتبر ميزة جاذبة

wwww

إستئناف فعاليات مهرجان صيف الأردن في أيام عيد الأضحى

1c373a1d427a8d91535ac31b4ae139e0

الكاظمي وآل ثاني يعزِّيان بضحايا حادثة العقبة

image (73)

سفير المكسيك في الأردن: المملكة دولة مستقرة وبوابة لأسواق المنطقة

1111

وسم #الجرائم_الإلكترونية يتصدر تويتر

62b6b8931a6b6

أونروا تحتاج 5 ملايين دولار بالأردن لتقديم مساعدة نقدية للاجئين الفلسطينيين من سوريا